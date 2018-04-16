Экс-футболист «Локомотива» Одемвингие заявил, что британские СМИ преувеличивают проблему дискриминации в России

Бывший футболист московского «Локомотива» и ряда английских клубов Питер Одемвингие прокомментировал сообщения в британской прессе о том, что в России остро стоит проблема дискриминации.

«Когда в Англии мне задают этот вопрос, отвечаю: «Мы такие, как вам подают это СМИ». Да, нет дыма без огня, проявления дискриминации и расизма есть, но в то же время есть такие люди, как Алексей Смертин, который является инспектором Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией. У меня много таких друзей, и об этом не говорить тоже нельзя, в России много хорошего», — приводит слова Одемвингие ТАСС.

Он выразил сожаление, что когда речь идёт о спорте и политике, то поднимается волна негатива. По мнению нигерийца, во время чемпионата мира необходимо поменять восприятие людей о России.

«Проблема преувеличивается, это признал даже главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, он понимает, что единичные случаи есть везде. Проблема так остро не стоит, тогда бы не вернулся Ахмед Муса в ЦСКА и многие другие игроки», — подытожил Одемвингие.

Нигериец выступал за «Локомотив» в период с 2007 по 2010 год.

Ранее сообщалось, что власти России готовы к сотрудничеству с ФИФА для выявления нарушителей по факту расизма.