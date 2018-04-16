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Власти России готовы к сотрудничеству с ФИФА для выявления нарушителей по факту расизма

16 апреля 2018, 19:55

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование по факту расизма на контрольном матче между сборными России и Франции, который прошёл 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».

«Мы готовы сотрудничать с ФИФА, в России никогда не поддерживался расизм. У нас в футболе очень жёсткий регламент, новые арены оборудованы всеми видеосистемами, у нас есть возможность записывать, всех идентифицировать. Современные системы в дальнейшем будут работать всё больше и лучше», — приводит слова Мутко ТАСС.

Он отметил, что матч Россия — Франция прошёл на высоком уровне, а возможные проявления расизма могли быть провокацией.

«Такие люди будут выявляться, будем принимать меры. У нас на каждом матче есть представители ФИФА, Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), представители общественных движений, введена служба комиссара по борьбе с расизмом. Если все факты будут установлены, попавшиеся на проявлении дискриминации люди будут наказаны — никто никого здесь прикрывать не будет», — подчеркнул Мутко.

Ранее сообщалось, что ФИФА начала расследование по факту расизма на матче сборных России и Франции.

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