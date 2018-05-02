Материалы

Кокорин — Дзюбе: твоё попадание на ЧМ под большим вопросом

2 мая 2018, 14:50

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин в шуточной форме обратился к форварду тульского «Арсенала» Артёму Дзюбе.

В настоящий момент Кокорин проходит восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

Футболист выложил в Instagram видеоролик с тренировки и написал: «Дзю, после этого видео твоё попадание на чемпионат мира 2018 года под большим вопросом».

Мировое первенство пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал мнение о перспективах Дзюбы получить вызов в сборную России на домашний чемпионат мира 2018 года.

Читайте также
Путин обсудит в Сочи 3 мая ход подготовки к ЧМ-2018 по футболу
2 мая 2018, 15:53
Кокорин — Дзюбе: твоё попадание на ЧМ под большим вопросом
2 мая 2018, 14:50
Автор самого красивого гола чемпионатов мира Негрете о политической карьере и ЧМ-2018
1 мая 2018, 20:27
Чемпион мира по футболу: люди в Екатеринбурге стараются говорить по-французски и по-английски
1 мая 2018, 16:21
Футболист «Краснодара» и сборной Швеции Гранквист хочет встретиться с Бразилией на ЧМ-2018 по футболу
30 апреля 2018, 22:46
Смертин уверен, что футбольные болельщики на ЧМ будут приятно удивлены приёмом в России
30 апреля 2018, 19:16
Смертин: хотим, чтобы люди приходили на стадионы болеть за своих, а не унижать других
30 апреля 2018, 18:39
Смертин о ЧМ-2018, борьбе с расизмом и видеоповторах
30 апреля 2018, 17:56
Пресс-служба ЧМ-2018 по футболу показала форму волонтёров на турнир
30 апреля 2018, 15:00
Сборная Испании 18 мая объявит состав на ЧМ-2018 по футболу
30 апреля 2018, 14:12
ФИФА назвала имена судей, которые будут видеоассистентами арбитров на ЧМ-2018
30 апреля 2018, 13:54
Божович: если Кокорин по-прежнему будет травмирован, а Дзюбу в сборную так и не возьмут, для меня это будет шок
29 апреля 2018, 23:25
Капитан «Зенита» Кришито назвал лучших футболистов сборной России
29 апреля 2018, 15:19
Капитан «Зенита» Кришито рассказал, как изменился российский футбол с момента его перехода в команду семь лет назад
29 апреля 2018, 15:10
В Екатеринбурге открылся Парк чемпионата мира по футболу 2018 года
29 апреля 2018, 11:53
Писарев сравнил стадион «Нижний Новгород» с обновлёнными «Лужниками»
28 апреля 2018, 22:51
Губернатор: ошибка на баннере в аэропорту повысила интерес к Нижнему Новгороду
28 апреля 2018, 21:17
Сорокин о тестовом матче на «Самара Арене»: погода могла только быть чуть получше, а так всё хорошо
28 апреля 2018, 20:44
Мутко сравнил стадион ЧМ-2018 в Самаре и «Лужники»
28 апреля 2018, 19:49
«Крылья Советов» одержали победу в первом матче на стадионе ЧМ-2018 в Самаре
28 апреля 2018, 19:23
Власти Нижнего Новгорода допускают проведение хоккейных матчей на стадионе ЧМ-2018
28 апреля 2018, 17:12
Путин проведёт заседание наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 по футболу 3 мая
28 апреля 2018, 13:28
Черчесов объяснил разницу между Салахом в «Ливерпуле» и сборной Египта
28 апреля 2018, 10:13
Черчесов рассказал о расширенном составе сборной России
27 апреля 2018, 23:14
Зобнин: хочу, чтобы ЧМ-2018 позволил Головину и Смолову попробовать свои силы в Европе
27 апреля 2018, 20:34
Зобнин ответил на вопрос, станет ли ЧМ-2018 импульсом для развития футбола в России
27 апреля 2018, 20:16
Зобнин о критике, борьбе «Спартака» за золото и шансах сборной России на ЧМ
27 апреля 2018, 18:48
Ибрагимович назвал сборную Швеции фаворитом ЧМ-2018
27 апреля 2018, 17:24
Сборная России по футболу — 2018 по версии RT
27 апреля 2018, 15:15
Стадион в Самаре, построенный к ЧМ-2018 по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию
27 апреля 2018, 13:49
Тур кубка ЧМ по футболу стартовал на заключительном перед возвращением в Россию этапе
27 апреля 2018, 10:42
Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить матчи ЧМ-2018 по футболу в России
26 апреля 2018, 20:37
В Федерации футбола Швеции сделали заявление относительно участия Ибрагимовича в ЧМ-2018
26 апреля 2018, 16:09
В Москве пройдёт фестиваль «Россия любит футбол!» для любительских команд
26 апреля 2018, 15:25
СМИ: Участие немецкого защитника Боатенга в ЧМ-2018 по футболу находится под вопросом
26 апреля 2018, 12:38
Открылось голосование за девиз сборной России на ЧМ-2018 по футболу
26 апреля 2018, 11:11
Колобков считает, что сборная России по футболу может победить любую команду на ЧМ-2018
25 апреля 2018, 21:48
Футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен пропустит ЧМ в России из-за травмы колена
25 апреля 2018, 20:28
Режиссёр фильма «Тренер» Козловский поделился мнением о перспективах сборной России по футболу на ЧМ-2018
25 апреля 2018, 19:57
2064 метра над уровнем моря: «высокогорный» матч за 50 дней до ЧМ-2018
25 апреля 2018, 19:44