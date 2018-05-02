Кокорин — Дзюбе: твоё попадание на ЧМ под большим вопросом

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин в шуточной форме обратился к форварду тульского «Арсенала» Артёму Дзюбе.

В настоящий момент Кокорин проходит восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

Футболист выложил в Instagram видеоролик с тренировки и написал: «Дзю, после этого видео твоё попадание на чемпионат мира 2018 года под большим вопросом».

Мировое первенство пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал мнение о перспективах Дзюбы получить вызов в сборную России на домашний чемпионат мира 2018 года.