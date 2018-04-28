«Крылья Советов» одержали победу в первом матче на стадионе ЧМ-2018 в Самаре

«Крылья Советов» на своём поле обыграли воронежский «Факел» в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которой стал первым на стадионе в Самаре, построенном к чемпионату миру по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Александра Соболева и Сергея Корниленко. Гости ответили голом Максима Кузьмина.

Матч «Крылья Советов» — «Факел» стал первым тестовым на стадионе «Самара Арена», который во время чемпионата мира примет четыре матча групповой стадии, а также по одной четвертьфинальной и полуфинальной игре.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода допускают проведение на стадионе хоккейных матчей ЧМ-2018.