Власти Нижнего Новгорода допускают проведение хоккейных матчей на стадионе ЧМ-2018

Исполняющий обязанности вице-губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил, что на стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу может пройти хоккейный матч.

«Стадион после чемпионата мира будет являться центром общеполитической жизни города. У нас много планов, учитывая, что в 2021 году мы будем праздновать 800-летие образования нашего города. Конечно, мы планируем много мероприятий - концертных, выставочных, конгрессных, а также спортивных», — приводит слова Сватковского ТАСС.

Он отметил, что речь идёт не только о футболе, но и о других вида спорта.

«Это может быть и «Русская классика» в хоккее. У нас в городе большой интерес к «Торпедо», клубу исполнилось 70 лет», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что стадион в Самаре, построенный к ЧМ-2018 по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию