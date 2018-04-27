Стадион в Самаре, построенный к ЧМ-2018 по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Стадион в Самаре, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Арена является самой крупной из построенных к ЧМ-2018. Площадь объекта составляет 156 тыс. кв. м, а высота — 60 м.

В Самаре пройдут шесть матчей мундиаля, в том числе Россия — Уругвай.

Первый тестовый матч на новом стадионе в Самаре состоится 28 апреля. В нём местные «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом» в рамках 35-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги.

Ранее глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил о сокращении вместимости стадиона «Фишт» во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.