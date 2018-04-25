Вместимость стадиона «Фишт» будет сокращена во время матчей ЧМ-2018 по футболу

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил о сокращении вместимости стадиона «Фишт» во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Временная трибуна на стадионе «Фишт» будет использоваться на матчах чемпионата мира, но не полностью. Она будет незначительно сокращена. Вместимость стадиона всё равно будет выше 45 тыс. зрителей. Сокращение — около 1200 мест», — приводит слова Сорокина РИА Новости.

Арена «Фишт» была построена к Олимпийским играм 2014 года в Сочи, а позднее была реконструирована под футбольный стадион.

Ранее Сорокин дал оценку тестовым матчам на стадионах в Волгограде и Саранске, построенных к чемпионату мира по футболу.