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Глава оргкомитета ЧМ-2018 дал оценку тестовым матчам на стадионах в Волгограде и Саранске

23 апреля 2018, 12:20

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин дал оценку тестовым матчам на стадионах в Волгограде и Саранске, построенных к чемпионату мира по футболу.

«Тестовые матчи в Волгограде и Саранске прошли удовлетворительно и большой озабоченности не выявили», — цитирует Сорокина ТАСС.

Он также отметил, что зрители быстро покинули стадионы после окончания матчей.

«В Волгограде зрители вышли со стадиона очень быстро — за 12 минут, несмотря на то что было около 19 тысяч и верхние ярусы были тоже заполнены. В Саранске также всё прошло очень хорошо, все вышли за семь минут при более чем 13 тысячах зрителей. С запуском никаких проблем не было, были лёгкие операционные моменты, но мы их поправим», — отметил Сорокин.

Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что ввод в эксплуатацию стадиона чемпионата мира по футболу запланирован на 25 апреля.

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