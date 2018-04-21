Ввод в эксплуатацию стадиона ЧМ-2018 по футболу в Самаре запланирован на 25 апреля

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что ввод в эксплуатацию стадиона чемпионата мира по футболу запланирован на 25 апреля.

«Арена в Самаре принимает наконец финальное очертание стадиона. Идут финальные работы, и уже скоро будет сдача стадиона в эксплуатацию. В целом всё вполне удовлетворительно. Ввод в эксплуатацию запланирован на 25 апреля», — приводит слова Сорокина РИА Новости.

Он также отметил, что тестовый матч на арене будет проведён 28 апреля. На поле в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) встретятся «Крылья Советов» и «Факел».

На самарском стадионе состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, а также по одной встрече 1/8 и 1/4 финала.

Ранее Мутко заявил, что чемпионат мира по футболу организовывается не для политиков и лидеров стран.