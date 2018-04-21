Мутко: ЧМ-2018 по футболу организовывается не для политиков и лидеров стран

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал отказ некоторых высокопоставленных лиц отправиться на чемпионат мира по футболу в Россию из-за политической ситуации.

«Что касается бойкота политиков, то чемпионат мира — это проект ФИФА. Футбол — народный вид спорта. Турнир проводится не для депутатов и лидеров стран, а для любителей и поклонников футбола. Для нас главная забота — сборные и болельщики. А считать лица государств — это их дело», — приводит слова Мутко «Чемпионат».

Он отметил, что спорт необходимо уводить от политики, так как он должен мирить людей, снимать все разногласия и границы.

«У футбола огромный потенциал, реализация билетов на данный момент вызывает у нас полное удовлетворение. Продано более 1,5 млн билетов. Причём в лидерах болельщики США, Мексики, Германии, Аргентины. Россия от всего сердца готовила этот турнир. Добро пожаловать в Россию!» — подчеркнул Мутко.

Ранее сообщалось, что в Самаре открылся Парк ЧМ-2018 по футболу.