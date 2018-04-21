В Самаре открылся парк ЧМ-2018 по футболу

Парк чемпионата мира по футболу 2018 года открылся в Самаре. В церемонии открытия принял участие бывший защитник итальянского «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба.

Об этом сообщает ТАСС.

Парк футбола будет работать с 21 по 22 апреля с 12:00 до 20:00 на Куйбышевской площади. Посетители парка смогут поучаствовать в спортивных мастер-классах и играх на открытом воздухе, взять автографы у мировых звёзд футбола, сфотографироваться с талисманом чемпионата — волком Забивакой.

Ранее сообщалось, что Петер Шмейхель принял участие в открытии Парка футбола ЧМ-2018 в Саранске.