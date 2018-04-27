Ибрагимович назвал сборную Швеции фаворитом ЧМ-2018

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович назвал сборную Швеции фаворитом предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Я не являюсь частью сборной Швеции с тех пор, как завершил международную карьеру, поэтому тут нечего обсуждать. Собираюсь ли я на чемпионат мира? Да, я туда собираюсь. Вот о чём я говорил всё это время. Я полечу на мундиаль. Сяду в самолёт и полечу. Думаю, Швеция — фаворит чемпионата мира, потому что она лучше без Златана», — приводит слова Ибрагимовича The Mirror.

36-летний швед завершил выступления за национальную команду летом 2016 года.

Ранее в Федерации футбола Швеции сделали заявление по поводу участия Ибрагимовича в ЧМ-2018.