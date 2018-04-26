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В Федерации футбола Швеции сделали заявление относительно участия Ибрагимовича в ЧМ-2018

26 апреля 2018, 16:09

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не примет участия в предстоящем чемпионате мира по футболу в составе сборной Швеции.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола страны со ссылкой на директора сборной Швеции Ларса Рихта.

«Я разговаривал со Златаном во вторник. Он объявил, что не изменит своего решения по карьере в сборной», — сказал Рихт.

Ибрагимович выступал за национальную команду с 2001 по 2016 год. После чемпионата Европы во Франции он принял решение закончить карьеру в сборной, где он является лучшим бомбардиром с 62 голами.

Швеция на групповом этапе мирового первенства сыграет с Германией, Мексикой и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Швеции по футболу не вызовет Ибрагимовича на ЧМ-2018.

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