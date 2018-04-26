Открылось голосование за девиз сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Пресс-служба чемпионата мира по футболу 2018 года открыла голосование по выбору слогана сборной России, который украсит автобус команды.

Болельщикам предложили на выбор три варианта: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

Какой девиз будет украшать автобус @teamrussia🇷🇺 во время #ЧМ2018? Решать тебе!👇



Участвуй в опросе #BeThere With @Hyundai_Global и выбери свой вариант!🚌 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018 г.

Таким же образом до 14 мая будут выбраны девизы для остальных национальных команд, принимающих участие в мировом первенстве.

Мундиаль пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Колобков заявил, что сборная России по футболу может победить любую команду на ЧМ-2018.



