Колобков считает, что сборная России по футболу может победить любую команду на ЧМ-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился своим мнением о шансах сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Группа у нас неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии. Хотя придётся сложно, смотрел вчера, как играет Салах», — цитирует Колобкова ТАСС.

Он выразил мнение, что египетская сборная в настоящее время является сильнейшей на Африканском континенте.

«В 1/8 финала у нас, скорее всего, будет игра либо со сборной Португалии, либо со сборной Испании, а это лидеры мирового футбола, где играют звёзды. Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды», — подчеркнул Колобков.

Мировое первенство пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее режиссёр фильма «Тренер» Козловский поделился мнением о перспективах сборной России по футболу на ЧМ-2018.