Материалы

Режиссёр фильма «Тренер» Козловский поделился мнением о перспективах сборной России по футболу на ЧМ-2018

25 апреля 2018, 19:57

Режиссёр и исполнитель главной роли фильма «Тренер» Данила Козловский поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мире по футболу 2018 года.

«Что касается сборной РФ, то миллионы будут болеть за неё, поддерживать её настолько горячо, насколько это возможно. Верю в наших ребят. Я убеждён, что они смогут удивить не только самих себя, но и всю нашу страну», — сказал Козловский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что боится сглазить, говоря о прогнозах, но выразил уверенность, что у россиян будет повод для гордости.

«Странно, что у такого футболиста, как Месси, нет победы на чемпионате мира. Мне хочется, чтобы он стал чемпионом мира, несмотря на то что я буду болеть за сборную России», — подчеркнул Козловский.

Ранее сообщалось, что фильм Козловского «Тренер» по итогам выходных собрал более 328 млн рублей.

Читайте также
Футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен пропустит ЧМ в России из-за травмы колена
25 апреля 2018, 20:28
Режиссёр фильма «Тренер» Козловский поделился мнением о перспективах сборной России по футболу на ЧМ-2018
25 апреля 2018, 19:57
2064 метра над уровнем моря: «высокогорный» матч за 50 дней до ЧМ-2018
25 апреля 2018, 19:44
Житель Саудовской Аравии отправился в 50-дневное путешествие до России по случаю ЧМ-2018 по футболу
25 апреля 2018, 19:40
В Сочи прошёл «высокогорный» матч в преддверии ЧМ по футболу — 2018
25 апреля 2018, 16:47
Нурмагомедов рассказал, как сборной России по футболу остановить Салаха на ЧМ-2018
25 апреля 2018, 16:27
Глава оргкомитета ЧМ-2018 прокомментировал призывы о бойкоте мундиаля в России
25 апреля 2018, 15:37
Стадион в Самаре получит заключение о соответствии 26 апреля
25 апреля 2018, 14:05
Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Екатеринбурге в преддверии ЧМ-2018
25 апреля 2018, 14:01
Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу будет видоизменена
25 апреля 2018, 13:50
Вместимость стадиона «Фишт» будет сокращена во время матчей ЧМ-2018 по футболу
25 апреля 2018, 13:42
ЧМ-2018 обеспечил увеличение доходов населения России на 414 млрд рублей
25 апреля 2018, 13:35
Суммарный вклад ЧМ-2018 по футболу в ВВП России составит более 800 млрд рублей
25 апреля 2018, 13:27
Презентация исследования о влиянии ЧМ-2018 по футболу на Россию
25 апреля 2018, 11:45
Кержаков рассказал, что нужно сделать футболистам сборной России, чтобы успешно выступить на домашнем ЧМ-2018
24 апреля 2018, 16:52
Экс-тренер «Динамо» Силкин поделился мнением о взаимоотношениях Дзюбы и Манчини
24 апреля 2018, 15:44
Власти Саудовской Аравии подарили египетскому футболисту Салаху участок земли в Мекке
24 апреля 2018, 14:31
Исинбаева поздравила Волгоград с открытием стадиона ЧМ-2018 по футболу
24 апреля 2018, 11:53
Мутко рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу — 2018
23 апреля 2018, 22:41
Мутко о тестовых матчах на стадионах ЧМ-2018: есть ещё вопросы, которые надо устранять
23 апреля 2018, 22:08
Сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на ЧМ-2018 со своими поварами
23 апреля 2018, 21:26
В Самаре проданы все билеты на первый тестовый матч стадиона ЧМ-2018
23 апреля 2018, 18:16
Британская полиция призвала английских фанатов воздержаться от провокаций на ЧМ-2018
23 апреля 2018, 15:41
Шарапова рассказала, планирует ли посетить матчи ЧМ-2018
23 апреля 2018, 15:11
В Санкт-Петербурге будет открыт дом для секс-меньшинств на время ЧМ-2018 по футболу
23 апреля 2018, 12:55
Глава оргкомитета ЧМ-2018 дал оценку тестовым матчам на стадионах в Волгограде и Саранске
23 апреля 2018, 12:20
Второй тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде завершился безголевой ничьей
21 апреля 2018, 23:28
Мутко рассказал об открытии стадиона ЧМ-2018 в Саранске
21 апреля 2018, 21:19
В Саранске прошёл первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 по футболу
21 апреля 2018, 20:07
В Волгограде официально открыли новый стадион, построенный к ЧМ-2018 по футболу
21 апреля 2018, 19:32
Ввод в эксплуатацию стадиона ЧМ-2018 по футболу в Самаре запланирован на 25 апреля
21 апреля 2018, 15:28
Мутко: ЧМ-2018 по футболу организовывается не для политиков и лидеров стран
21 апреля 2018, 14:56
В Самаре открылся парк ЧМ-2018 по футболу
21 апреля 2018, 14:34
Тренер юношеской сборной России по футболу рассказал о шансах нападающего ЦСКА Чалова сыграть на ЧМ-2018
21 апреля 2018, 13:24
СМИ: «Реал» намерен подписать новый контракт с Роналду до ЧМ-2018 по футболу
21 апреля 2018, 12:05
СМИ: Футболисты сборной Франции получат по €400 тыс. за победу на ЧМ-2018 в России
21 апреля 2018, 11:15
На стадионе ЧМ-2018 в Саранске завершили прошивку газона
20 апреля 2018, 18:06
В Саранске проданы все билеты на первый тестовый матч стадиона ЧМ-2018 по футболу
20 апреля 2018, 15:41
Тренер сборной Швеции по футболу не вызовет Ибрагимовича на ЧМ-2018
20 апреля 2018, 13:44
Билетная квота на второй тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 по футболу в Калининграде увеличена по просьбе болельщиков
20 апреля 2018, 12:34