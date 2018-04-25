Режиссёр фильма «Тренер» Козловский поделился мнением о перспективах сборной России по футболу на ЧМ-2018

Режиссёр и исполнитель главной роли фильма «Тренер» Данила Козловский поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мире по футболу 2018 года.

«Что касается сборной РФ, то миллионы будут болеть за неё, поддерживать её настолько горячо, насколько это возможно. Верю в наших ребят. Я убеждён, что они смогут удивить не только самих себя, но и всю нашу страну», — сказал Козловский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что боится сглазить, говоря о прогнозах, но выразил уверенность, что у россиян будет повод для гордости.

«Странно, что у такого футболиста, как Месси, нет победы на чемпионате мира. Мне хочется, чтобы он стал чемпионом мира, несмотря на то что я буду болеть за сборную России», — подчеркнул Козловский.

Ранее сообщалось, что фильм Козловского «Тренер» по итогам выходных собрал более 328 млн рублей.