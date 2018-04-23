Фильм Козловского «Тренер» по итогам выходных собрал более 328 млн рублей

Фильм российского режиссёра, заслуженного артиста России Данилы Козловского «Тренер» стал лидером российского кинопроката по итогам выходных. Об этом сообщает kinobusiness.com.

Отмечается, что фильм, рассказывающий историю игрока футбольного клуба «Спартак» Юрия Столешникова, по предварительным данным, собрал 328,4 млн рублей в период с 19 по 22 апреля. Вторым стал фантастический боевик «Рэмпейдж» с 312,1 млн рублей. Тройку лидеров замыкает фильм ужасов «Тихое место» — 246,7 млн рублей. Ранее сообщалось, что кассовые сборы российской спортивной мелодрамы «Лёд» в России и странах СНГ превысили 1,5 млрд рублей.