Фильм Козловского «Тренер» по итогам выходных собрал более 328 млн рублей
Отмечается, что фильм, рассказывающий историю игрока футбольного клуба «Спартак» Юрия Столешникова, по предварительным данным, собрал 328,4 млн рублей в период с 19 по 22 апреля.
Вторым стал фантастический боевик «Рэмпейдж» с 312,1 млн рублей. Тройку лидеров замыкает фильм ужасов «Тихое место» — 246,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что кассовые сборы российской спортивной мелодрамы «Лёд» в России и странах СНГ превысили 1,5 млрд рублей.