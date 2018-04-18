Московский юбилейный: что смотреть на ММКФ-2018

В четверг, 19 апреля, открывается 40-й Московский международный кинофестиваль. Он продлится ровно неделю, до 26 апреля. Сроки проведения ММКФ, который обычно проходит в июне, были перенесены из-за чемпионата мира по футболу. В жюри фестиваля вошли немецкая актриса Настасья Кински, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко и российский режиссёр Анна Меликян. В основной конкурс попали 16 картин. Всего же в различных программах будет показано несколько десятков кинолент. О самых интересных участниках ММКФ-2018 — в материале RT.

В 2018 году в основной конкурс Московского международного кинофестиваля вошли 16 картин.

Фильмом открытия стал триллер итальянского режиссёра Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой». В центре сюжета — история женщины-патологоанатома, принявшейся расследовать убийство молодого любовника. Здесь, как и во многих других работах Озпетека (а он более известен по драмам «Окно напротив» и «Холостые выстрелы»), интрига строится вокруг умения людей хранить свои и чужие секреты.

В числе других любопытных кинолент основного конкурса — «Гнев» бразильца Сержиу Трефо (мрачная и тяжёлая история о чести и жестокости), «С пеной у рта» латыша Яниса Нордса (триллер про ревность и агрессию) и «Ночной бог» уроженца Казахстана Адильхана Ержанова (размышление на тему места мифов в жизни человека).

Не меньший интерес представляют и работы россиян (их в этом году три): режиссёрский дебют актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ — драма «Ню» о девушке, которая мучительно ищет подходящего партнёра для секса; «Царь-птица» Эдуарда Новикова — о жизни под одной крышей якутских стариков и величественного орла; а также «Спитак» Александра Котта (совместное производство России и Армении) — о масштабном землетрясении, случившемся на территории Армении в 1988 году, и попытках людей пережить эту трагедию.

© Кадр из фильма «Неаполь под пеленой» (2017)

Фильмы, которые нельзя пропустить

Многие картины представлены вне основной конкурсной программы, однако не менее важны и нужны российскому зрителю. В числе таких кинолент — «Спутник Юпитера» венгерского режиссёра Корнела Мундруцо (история о сирийском беженце, получившем способность левитации) или драма немца Филипа Грёнинга «Моего брата зовут Роберт и он идиот» — откровенный фильм про лето, молодость, близость и глупость. Обе эти киноленты покажут в программе «1/2 фильмов».

Благодаря программе «Фильмы, которых здесь не было» у зрителей появится возможность увидеть долгожданный «Профиль» Тимура Бекмамбетова. Режиссёр показал, как террористы вербуют женщин в интернете, причём сделал это посредством так называемого формата Screen Life — всё действие разворачивается на мониторе компьютера.

Там же — «Недотрога» (другое название — «Не прикасайся», Touch Me Not в англоязычном варианте) румынского режиссёра Адины Пинтилие, забравшая «Золотого медведя» за лучший полнометражный фильм на 68-м Берлинском международном кинофестивале. Фильм спорный и неоднозначный, о чём свидетельствуют отзывы кинокритиков. В этой же категории представлены «Наследницы» — первая полнометражная картина мастера короткого метра парагвайца Марсело Мартинесси, которая уже успела получить несколько наград на престижных фестивалях.

© Кадр из фильма «Недотрога» (2018)

Российские программы

В Центральном доме кинематографистов в рамках ММКФ по традиции покажут лучшие работы российских режиссёров за прошедший год (отличная возможность увидеть ленты, о которых все говорили). В числе демонстрируемых картин — «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Лёд» Олега Трофима, «Селфи» Николая Хомерики.

Откроются «Российские программы» премьерным показом одного из самых ожидаемых фильмов 2018 года — драмы Сарика Андреасяна «Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Сюжет картины основан на реальных событиях: в ней рассказывается о российском архитекторе Виталии Калоеве, который в результате крушения самолёта над Боденским озером 1 июля 2002 года потерял семью, а после совершил убийство авиадиспетчера (человека, по его мнению, виновного в произошедшем).

Фильмом — закрытием российских программ станет спортивная драма Данилы Козловского «Тренер».

Кино для всех и каждого

Тот, кто не успел за несколько дней увидеть «Довлатова» Алексея Германа — младшего на большом экране (прокат фильма был ограничен), может сделать это во время ММКФ: картина входит в программу с говорящим названием «Кино для всех и каждого». В неё же включена драма Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» — фильм более скромный, но обязательный к просмотру для каждого любителя кино.

© Кадр из фильма «Мектуб. Любовь моя. Песнь первая.» (2017)

В программе «Время женщин» представлено «Лицо» польского режиссёра Малгожаты Шумовской — драма про человека, потерявшего идентичность после вынужденной пересадки лица. Эта картина получила Гран-при жюри на минувшем Берлинале.

В «Век кино стран Балтии» попала лента «Чудо» литовца Эгле Вертелите — трагикомедия о людях советской закалки, пытающихся выжить в условиях капитализма. «Эйфория сопротивления» отмечена скандальным «Фокстротом» Самуэля Маоза — фильмом, который получил главный приз жюри на Венецианском кинофестивале и вошёл в шорт-лист последнего «Оскара».

Маоз стал первым в истории израильтянином, удостоенным венецианского «Золотого льва». На сегодняшний день в копилке у режиссёра шесть «львов», причём половина принадлежит этой картине.

В той же программе — «Мектуб, любовь моя. Песнь первая» — начало будущей трилогии Абделатифа Кешиша, обладателя Золотой пальмовой ветви за «Жизнь Адель». Главный герой его нового фильма — молодой сценарист Амин, приехавший на каникулы домой, в окрестности Марселя, чтобы с экрана мучить зрителя неторопливой демонстрацией провинциальных радостей жизни: купанием в море, танцами под дурацкую музыку на провинциальной дискотеке и, конечно, наблюдением за интимной жизнью молодых людей (Кешиш и на этот раз не отказался от присущего ему эротизма). Не обошлось и без душевных метаний: по сюжету герой сталкивается с дилеммой — любовь или карьера.

Бергман. Известный и неизвестный

14 июля 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения Ингмара Бергмана. В честь юбилея на Московском кинофестивале состоится обширная ретроспектива фильмов великого шведского режиссёра. Зрители смогут увидеть на большом экране «Сцены из супружеской жизни», «Фанни и Алекандра», «Девичий источник» и ещё 18 его кинолент.