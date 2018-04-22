В Варшаве 23 апреля состоится мировая премьера фильма Хабенского «Собибор»

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В Варшаве в понедельник, 23 апреля, состоится мировая премьера фильма «Собибор» российского актёра и режиссёра, народного артиста России Константина Хабенского.
В Варшаве 23 апреля состоится мировая премьера фильма Хабенского «Собибор»
  • © Кадр из фильма «Собибор»

В ходе беседы с RT Хабенский признался, что было для него, как для режиссёра картины, самым сложным.

«Согласиться стать режиссёром. Это самое сложное. А дальше по мере поступления проблем, сложностей уже легче», — отметил он.

Артист также рассказал, как ему удалось совместить актёрскую и режиссёрскую работу в ходе съёмок картины о нацистском лагере смерти.

«Сложно было, но интересно», — заключил Хабенский.

Ранее сообщалось, что в российский прокат фильм выйдет 3 мая.

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