Футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен пропустит ЧМ в России из-за травмы колена

Полузащитник сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит чемпионат мира по футболу 2018 года из-за травмы колена, полученной в составе «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой».

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Планируется, что Окслейд-Чемберлен восстановится к началу следующего сезона.

Ранее полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму колена в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» и был заменён уже на 18-й минуте встречи.