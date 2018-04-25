Полузащитник «Ливерпуля» Окслэйд-Чемберлен получил травму колена в полуфинале ЛЧ с «Ромой»

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Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Алекс Окслэйд-Чемберлен получил травму колена в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» и был заменён уже на 18-й минуте встречи.

По словам главного тренера команды Юргена Клоппа, повреждение Окслэйда-Чемберлена может оказаться серьёзным, и несколько ближайших матчей «Ливерпулю», скорее всего, придётся провести без него.

«Алекс, возможно, получил по-настоящему серьёзную травму. Для нас это плохие новости. Состав «Ливерпуля» не становится глубже в концовке сезона, поэтому в ближайших матчах нам придётся быть весьма изобретательными», — цитирует немецкого специалиста сайт Football-Italia.net.

Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале ЛЧ.

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