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Экс-тренер «Динамо» Силкин поделился мнением о взаимоотношениях Дзюбы и Манчини

24 апреля 2018, 15:44

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о потенциальном возвращении в санкт-петербургский «Зенит» нападающего Артёма Дзюбы, который с зимы выступает за тульский «Арсенал» на правах аренды.

«Потенциальное возвращение форварда зависит в основном от будущего Манчини — если он останется, то Дзюба едва ли будет в Санкт-Петербурге. Их взаимная антипатия видна. Как игрок Артём мне нравится — правда, характер у него взбалмошный», — цитирует Силкина «Газета.Ru».

Специалист подчеркнул, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен вызывать сильнейших футболистов и находить ко всем подход.

«Понятно, что есть такие футболисты, которые негативно влияют на коллектив, однако с учётом травм в сборной и дефицита нападающих Дзюба, думаю, России бы пригодился», — добавил Силкин.

Ранее Дзюба рассказал, что мог перейти в «Арсенал» ещё зимой 2015 года.

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