Дзюба рассказал, что мог перейти в «Арсенал» ещё зимой 2015 года

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Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба рассказал, что мог оказаться в команде ещё в сезоне-2014/15, когда права на него принадлежали московскому «Спартаку».

«Я разговаривал с Дмитрием Аленичевым, Дмитрий Ананко звонил. Дал добро на переход в «Арсенал». Мне нужна была практика, прежде чем подписать контракт с «Зенитом». Тогда существовал вариант с молодёжкой «Спартака» — с ними ехать на сбор или хоть куда-то уйти. С Аленичевым переговорили, но «Спартак» заломил слишком большую сумму. В конце концов повезло, доиграл сезон в «Ростове», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Арсенала».

По словам футболиста, он не ожидал, что в итоге всё равно попадёт в «Арсенал».

«Но зимой состоялся разговор с Миодрагом Божовичем, о котором я всегда был высокого мнения. Кстати, мы не потеряли связь после совместной работы в «Ростове», когда выиграли Кубок России. Божович сказал, что заинтересован во мне. Я ответил: «Все возможно, с удовольствием с вами поработаю», — добавил он.

Ранее Дзюба рассказал, кто помог ему принять участие в матче с «Зенитом».

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