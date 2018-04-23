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Мутко о тестовых матчах на стадионах ЧМ-2018: есть ещё вопросы, которые надо устранять

23 апреля 2018, 22:08

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, какие организационные проблемы были выявлены в ходе тестовых матчей на стадионах чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Тестовые матчи удались. Решили вопросы, которые мы перед ними ставили. Есть ещё вопросы, которые надо устранять. На них обращают внимание и болельщики. Это транспорт, организация шаттлов. Порой транспортные планы или некачественно срабатывают, или не доводятся до населения. Надо обратить внимание и на жителей регионов, чтобы не создавать им проблем», — заявил Мутко.

Он отметил, что также стоит уделить внимание чистоте на стадионах и прилегающих территориях.

«Много строительной пыли. Работаем и над сервисом на аренах. Надо работать и по маломобильным группам. На некоторых стадионах есть вопросы безопасности и досмотра. На некоторых стадионах люди до сих пор курят», — добавил вице-премьер.

Ранее Мутко рассказал, какой из городов — организаторов ЧМ-2018 его поразил больше всего.

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