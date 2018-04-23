Мутко рассказал, какой из городов — организаторов ЧМ-2018 его поразил больше всего

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, какой из городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, поразил его больше всего.

«Меня поразил Волгоград! У него большой футбольный потенциал. Воспоминания о большом футболе сохранились. Надо возрождать футбольные традиции», — заявил Мутко.

Он также ответил на вопрос, есть ли у него город-фаворит.

«Саранск! Вовлечённость людей и руководителя региона очень высокая. Смотрю — дороги, аэропорты, населённые пункты делаются с душой и на перспективу», — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на ЧМ-2018 со своими поварами.