Мутко рассказал, какой из городов — организаторов ЧМ-2018 его поразил больше всего
«Меня поразил Волгоград! У него большой футбольный потенциал. Воспоминания о большом футболе сохранились. Надо возрождать футбольные традиции», — заявил Мутко.
Он также ответил на вопрос, есть ли у него город-фаворит.
«Саранск! Вовлечённость людей и руководителя региона очень высокая. Смотрю — дороги, аэропорты, населённые пункты делаются с душой и на перспективу», — добавил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на ЧМ-2018 со своими поварами.