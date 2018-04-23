Мутко рассказал, какой из городов — организаторов ЧМ-2018 его поразил больше всего

Короткая ссылка
Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, какой из городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, поразил его больше всего.

«Меня поразил Волгоград! У него большой футбольный потенциал. Воспоминания о большом футболе сохранились. Надо возрождать футбольные традиции», — заявил Мутко.

Он также ответил на вопрос, есть ли у него город-фаворит.

«Саранск! Вовлечённость людей и руководителя региона очень высокая. Смотрю — дороги, аэропорты, населённые пункты делаются с душой и на перспективу», — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на ЧМ-2018 со своими поварами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных