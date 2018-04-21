Мутко рассказал об открытии стадиона ЧМ-2018 в Саранске

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал открытие стадиона «Мордовия Арена» в Саранске, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Поздравляю болельщиков «Мордовии», жителей города. Состоялось значимое событие для республики. Стадион мы завершили, сегодня прошёл тестовый матч. Ещё будут два матча. Всё прошло на хорошем уровне, все системы сработали. Город инвестировал деньги в системы движения. Всё сегодня сработало, хочу всех поблагодарить. Проделана большая работа. Республика достойно подготовилась и достойно провела первый матч. Все службы проверку прошли, будем двигаться дальше», — цитирует чиновника «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в Саранске прошёл тестовый матч на стадионе ЧМ-2018.