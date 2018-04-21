В Саранске прошёл первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 по футболу

В Саранске состоялась церемония открытия стадиона «Мордовия Арена», построенного для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

В рамках первого тестового матча состоялась встреча 20-го тура Профессиональной футбольной лиги в зоне Урал — Приволжье: местная «Мордовия» принимала «Зенит-Ижевск». Игра завершилась нулевой ничьей.

Планировалось, что загрузка стадиона на первом тестовом матче составит 10 тыс. человек, сообщает ТАСС. Перед ЧМ-2018 «Мордовия Арена» примет ещё два тестовых матча.

Ранее в Волгограде официально открыли новый стадион «Волгоград Арена», построенный к чемпионату мира — 2018 по футболу.