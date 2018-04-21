В Волгограде официально открыли новый стадион, построенный к ЧМ-2018 по футболу

В Волгограде официально открыли новый стадион «Волгоград Арена», построенный к чемпионату мира — 2018 по футболу.

После церемонии открытия прошёл матч 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Ротором» и владивостокским клубом «Луч-Энергия». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Максимальная загруженность трибун на первом тестовом матче составила 30%, сообщает ТАСС.

До начала чемпионата мира на «Волгоград Арене» пройдут ещё две тестовые игры.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию стадиона ЧМ-2018 по футболу в Самаре запланирован на 25 апреля.