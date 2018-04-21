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СМИ: Футболисты сборной Франции получат по €400 тыс. за победу на ЧМ-2018 в России

21 апреля 2018, 11:15

Футболисты сборной Франции получат призовые в размере €400 тыс. в случае победы на чемпионате мира 2018 года в России.

Об этом сообщает E’Equipe.

Отмечается, что каждый игрок французской команды мог получить €300 тыс. за победу на чемпионате Европы 2016 года, однако команда проиграла Португалии в финале турнира.

На групповом этапе мирового первенства сборная Франции встретится с Австралией, Перу и Данией.

Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по делу о возможных нарушениях ПСЖ правил ФФП в начале июня.

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