УЕФА примет решение по делу о возможных нарушениях ПСЖ правил ФФП в начале июня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение по делу о возможных нарушениях «Пари Сен-Жермен» правил финансового fair play в начале июня.

Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, представители французского клуба 20 апреля провели встречу с сотрудниками надзорных органов в штаб-квартире УЕФА. ПСЖ обвиняется в предоставлении завышенных данных о спонсорских доходах, которые были инвестированы в трансферы Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако».

Если нарушения правил ФФП будут доказаны, то парижанам грозит большой штраф и отстранение от участия в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Венгер может стать генеральным менеджером ПСЖ.