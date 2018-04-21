УЕФА примет решение по делу о возможных нарушениях ПСЖ правил ФФП в начале июня
Об этом сообщает L’Equipe.
По информации издания, представители французского клуба 20 апреля провели встречу с сотрудниками надзорных органов в штаб-квартире УЕФА. ПСЖ обвиняется в предоставлении завышенных данных о спонсорских доходах, которые были инвестированы в трансферы Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако».
Если нарушения правил ФФП будут доказаны, то парижанам грозит большой штраф и отстранение от участия в еврокубках.
Ранее сообщалось, что Венгер может стать генеральным менеджером ПСЖ.