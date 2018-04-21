УЕФА примет решение по делу о возможных нарушениях ПСЖ правил ФФП в начале июня

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение по делу о возможных нарушениях «Пари Сен-Жермен» правил финансового fair play в начале июня.

Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, представители французского клуба 20 апреля провели встречу с сотрудниками надзорных органов в штаб-квартире УЕФА. ПСЖ обвиняется в предоставлении завышенных данных о спонсорских доходах, которые были инвестированы в трансферы Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако».

Если нарушения правил ФФП будут доказаны, то парижанам грозит большой штраф и отстранение от участия в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Венгер может стать генеральным менеджером ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных