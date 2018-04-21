СМИ: Венгер может стать генеральным менеджером ПСЖ

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«Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, руководство парижан намерено пригласить специалиста на должность генерального менеджера.

Отмечается, что Венгер будет работать в тандеме с Томасом Тухелем, который летом сменит Унаи Эмери на посту наставника команды.

Ранее футбольный агент Варга рассказал о философских рассуждениях Венгера о демократии.

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