Футбольный агент Варга рассказал о философских суждениях Венгера о демократии

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Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о философских суждениях главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера о демократии.

«Стоим раз на тренировке, и он вдруг выдаёт: «Шандор, что самое плохое в наше время?». Я растерялся: блин, у него на носу важный матч, а он тут философствует. Честно ответил: «Не знаю, Арсен». «Демократия, — говорит он. — Вот самое большое зло. Под флагом демократии совершаются самые гнусные преступления — бомбёжки стран, массовые убийства людей. С точки зрения Венгера, Запад несправедливо относится к Восточной Европе», — приводит слова Варги «Чемпионат».

Он отметил, что подобные рассуждения также нашли отклик у нынешнего наставника сборной России по футболу — Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что Венгер после ухода из «Арсенала» не завершит карьеру.

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