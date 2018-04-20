СМИ: Венгер после ухода из «Арсенала» не завершит карьеру
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не намерен завершать карьеру после того, как покинет клуб в конце сезона.
Как утверждает Goal, 68-летний специалист может либо продолжить карьеру в качестве спортивного директора, либо возглавить одну из национальных команд.
Отмечается, что он также попросил руководство «Арсенала» не привлекать его к выбору своего сменщика.
Ранее Венгер рассказал, кто мог бы сменить его на посту главного тренера «Арсенала».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube