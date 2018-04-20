На стадионе ЧМ-2018 в Саранске завершили прошивку газона

На стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, завершились работы по прошивке газона.

«Работы по прошивке газона завершены на 100%. Также полностью завершены работы по благоустройству стадиона. Если говорить о временной инфраструктуре, то строительство временных конструкций закончено, идут монтажные работы и установка оборудования», — приводит ТАСС слова зампредседателя правительства Мордовии Алексея Меркушкина.

Он отметил, что работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории подходят к завершению.

«Подготовлены дороги, парковки, продолжаются работы по озеленению. Полагаю, что в день тестового матча многие жители Саранска увидят впервые не только стадион, но и радикально обновлённый район города», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Саранске проданы все билеты на первый тестовый матч стадиона ЧМ-2018 по футболу.