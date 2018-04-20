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В Саранске проданы все билеты на первый тестовый матч стадиона ЧМ-2018 по футболу

20 апреля 2018, 15:41

Все билеты на первый тестовый матч чемпионата мира по футболу 2018 года на «Мордовия Арене» проданы.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на справочную службу арены.

21 апреля состоится матч 20-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между клубами «Мордовия» и «Зенит-Ижевск».

Отмечается, что на игре ожидается около 14 тыс. болельщиков.

В Саранске состоятся четыре встречи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что билетная квота на второй тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 по футболу в Калининграде увеличена по просьбе болельщиков.

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