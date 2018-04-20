Билетная квота на второй тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 по футболу в Калининграде увеличена по просьбе болельщиков

Билетная квота на второй тестовый матч на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде была увеличена по просьбе болельщиков.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Балтика».

Встреча команды с подмосковными «Химками» в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдёт 21 апреля.

«Первая партия билетов была полностью реализована за пять дней до начала игры. Билеты второй и третьей категорий можно приобрести в кассах стадиона в пятницу, 20 апреля», — говорится в сообщении.

На мундиале вместимость стадиона составит 35 тыс. зрителей. На арене состоятся четыре матча группового этапа.

Ранее сообщалось, что «Балтика» одержала победу в первом матче на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде.