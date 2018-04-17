Экс-футболист «Анжи» Это’О: чувствовал себя в безопасности в России больше, чем в какой-либо другой стране Европы

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О рассказал, что чувствовал себя в полной безопасности, когда жил в России.

«Многие из тех, у кого никогда не было возможности посетить Россию, хотят представить её в определённом свете, но мне представилась возможность пожить в этой прекрасной стране, и я знаю, о чём говорю», — приводит слова Это’О ТАСС.

Он отметил, что не может рассуждать о политических или экономических аспектах, но в целом был счастлив, живя в России.

«Чувствовал себя в безопасности в России больше, чем в какой-либо другой стране в Европе, где люди считают, что живут очень хорошо. Уверен, Россия организует лучший чемпионат мира по футболу, который вы когда-либо видели», — добавил камерунский форвард.

Ранее Это’О заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России.