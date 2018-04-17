Это’О заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России

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Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О рассказал, что никогда не сталкивался с проявлениями расизма в России.

«Я никогда не сталкивался ни с чем подобным в России. К сожалению, на другой стороне Европы Россию дьяволизируют — когда я играл в «Челси», меня всё спрашивали: «Как ты мог поехать в Россию, там же одни расисты?!» Я сталкивался с расизмом на другой стороне Европы, но никогда не сталкивался с этим в России», — приводит слова Это’О ТАСС.

Футболист отметил, что у него не возникало никаких проблем, когда он жил в Москве.

«К сожалению, в современном мире, если вы следуете не по тому пути, по которому хочет большинство, люди пытаются выставить вас не в лучшем свете. Я приглашаю людей составить своё собственное впечатление о России и не слушать то, что пишут в СМИ, которыми манипулируют политики», — добавил камерунец.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие заявил, что британские СМИ преувеличивают проблему дискриминации в России.

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