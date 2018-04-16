Британский эксперт по разведке считает, что Россия может использовать девушек для соблазнения футболистов сборной Англии

Британский эксперт по безопасности и разведке профессор Энтони Глис заявил, что российские девушки могут быть использованы Кремлём для соблазнения футболистов сборной Англии на чемпионате мира 2018 года.

«Я знаю, что у английской национальной команды нет больших надежд на победу в ЧМ-2018. Если вдруг шансы команды возрастут, то русские помешают победе. При помощи пищевого отравления или соблазняя игроков великолепными русскими девушками, но они это сделают. Такое поведение в стиле страны, где государство и болельщики ничем не разделены», — цитирует Глиса Daily Express.

При этом он отметил, что не хочет разводить панику, и признал, что подобные ситуации могут и не возникнуть.

И тем не менее Глисс добавил: «Отвлечение внимания игроков от соревнований при помощи русских девушек — это кремлёвская тактика. Даже британские чиновники знают о том, что необходимо избегать русских женщин».

Ранее сообщалось, что власти России готовы к сотрудничеству с ФИФА для выявления фактов проявления расизма и наказания нарушителей правил поведения на стадионе.