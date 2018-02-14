В АТОР рассказали о продажах туров на ЧМ-2018

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, когда будет получена реальная картина продаж туров на ЧМ-2018.

«Предложения у туристического бизнеса есть, по продажам пока картины нет. Эта картина будет сформирована к началу мая», — заявила Ломидзе.

По её словам, активность российских болельщиков пока минимальная.

Как пояснила исполнительный директор АТОР, россияне всё покупают в последний момент, им не нужна виза, а транспортный вопрос их волнует не так сильно, как иностранцев.

«На данный момент у нас нет динамики продаж. Но заинтересованность есть, она очевидна. Больше всего зрителей будет на матчах лидеров. Понятно, что на ЧМ попали все лидеры, но на матчах Португалии, Испании, Германии... аншлаг будет гарантирован», — добавила Ломидзе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что названы самые популярные среди туристов города России.