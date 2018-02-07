Названы самые популярные среди туристов города России

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Сергиев Посад попал в десятку наиболее популярных среди туристов городов России в 2017 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на аналитическое агентство «ТурСтат».

Рейтинг основан на результатах анализа туризма в российских городах.

За прошлый год число внутренних туристов выросло до 56,5 млн, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом.

В топ-10 городов включены Москва (21,6 млн туристов), Санкт-Петербург (7,5 млн), Сочи (6 млн), Владивосток (3 млн), Казань (2,7 млн), Екатеринбург (2 млн), Астрахань (2 млн), Нижний Новгород (1,9 млн), Сергиев Посад (1,9 млн) и Суздаль (1,7 млн).

Более 1 млн туристов в Сергиевом Посаде побывали в Троице-Сергиевой лавре.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что число туристов в Крыму в январе 2018 года выросло на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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