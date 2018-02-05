В Крыму сообщили о росте числа туристов в январе

Число туристов в Крыму в январе 2018 года выросло на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов и туризма региона.