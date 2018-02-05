В Крыму сообщили о росте числа туристов в январе
Число туристов в Крыму в январе 2018 года выросло на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов и туризма региона.
В первый месяц нового года республику посетили 122,7 тыс. туристов.
Чаще всего путешественники останавливались на Южном берегу Крыма (61,7% от общего количества).
Ещё 13,4% выбрали западное побережье, 7,1% — восточное. В других районах остановились 17,8%.
48% туристов прибыли на полуостров самолётом, 44% — на пароме, 8% — иным способом.
Ранее НСН сообщала, что в 2017 году Москву посетили около 21 млн туристов.
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