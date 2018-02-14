Около 25 тысяч мексиканцев планируют приехать в Россию на ЧМ по футболу

Посол Мексики Норма Морено сообщила, сколько её соотечественников планируют приехать в Россию на чемпионат мира по футболу.

«По нашим расчётам, на чемпионат мира должны приехать 25 тыс. мексиканских болельщиков. Принимая во внимание опыт предыдущих футбольных турниров, это число может быть и больше», — цитирует Морено Sport24.ru.

Посол также отметила, что мексиканцам понравилось, как Россия провела Кубок конфедераций — 2017.

Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов призвал соотечественников не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.