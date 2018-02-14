Президент «Локомотива» назвал цену победы в РФПЛ

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, сколько денег принесёт чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Если сравнивать с местом за пределом еврокубковой зоны, то основные бонусы клуб-чемпион получает от участия в Лиге чемпионов. Участники этого самого доходного турнира получают гарантированную сумму плюс деньги в зависимости от результатов выступления. В среднем российский клуб, попадающий в основную сетку Лиги чемпионов, зарабатывает в диапазоне €18—20 млн за сезон. А при выходе из группы выплаты доходят до €30 млн», — цитирует Геркуса РБК.

Он также отметил, что РФПЛ выплачивает клубам призовые деньги относительно занятого места. Разница между первым и восьмым местами, по словам Геркуса, составляет около €1,5 млн.

«Плюс мы получим выручку от продажи билетов на домашние матчи Лиги чемпионов. Хороший лигочемпионский матч может нам принести до €1 млн», — сказал Геркус.

Президент «Локомотива» также назвал полную «цену победы» в РФПЛ.

«Если все суммировать, то дополнительно мы получим, по самой скромной оценке, более €20 млн. Такова в России цена победы», — подытожил Геркус.

Ранее стали известны суммы призовых, которые получили российские футбольные клубы за участие в осенней стадии еврокубков.