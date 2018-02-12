Путин встретился с главой ФИФА в Кремле

Президент России Владимир Путин провёл встречу в Кремле с руководителем Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По информации ТАСС, на встрече обсуждался ход подготовки России к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Отмечается, что перед началом встречи Инфантино со своей стороны выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские болельщики должны сами принять решение по поводу поездки на ЧМ в Россию.