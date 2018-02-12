Порошенко: украинские болельщики должны сами принять решение по поводу поездки на ЧМ в Россию

Украинский президент Пётр Порошенко в интервью немецкой газете Bild заявил, что болельщики сами должны решать, ехать ли им на чемпионат мира по футболу в Россию.

«Футбольные болельщики сами должны решать, хотят ли они ехать в Россию на фоне российской агрессии на Украине и в Сирии», — приводит его слова Finanz Nachrichten.

Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов призвал соотечественников не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.