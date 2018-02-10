Министр спорта Украины призвал болельщиков не ехать в Россию на ЧМ-2018

Министр спорта Украины Игорь Жданов призвал соотечественников не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда, особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо», — приводит слова Жданова iSport.ua.

Он отметил, что украинская сторона прилагала все усилия, чтобы турнир в России не состоялся.

«С точки зрения наших национальных интересов мы делали всё, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины отказалась от квот на приобретение билетов на ЧМ — 2018, а также на аккредитацию журналистов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.