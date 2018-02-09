Шатов: верю, что «Краснодар» поможет мне попасть на чемпионат мира

Полузащитник Олег Шатов, перешедший из «Зенита» в «Краснодар» на правах аренды, выразил надежду, что выступления за новый клуб помогут ему попасть в состав сборной России на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Я ставлю перед собой только самые высокие задачи. Я верю в себя, верю в свою команду, которая добьётся хороших результатов и поможет мне попасть на чемпионат мира. Всё в моих руках. Буду верить, надеяться и делать всё возможное», — приводит слова Шатова пресс-служба «Краснодара».

Ранее ЦСКА объявил о переходе Александра Макарова в «Тосно» на правах аренды.