ЦСКА объявил о переходе Макарова в «Тосно» на правах аренды

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Московский ЦСКА объявил, что полузащитник Александр Макаров будет выступать за «Тосно» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение между 21-летним игроком и «Тосно» рассчитано до завершения текущего сезона и не предусматривает возможности выкупа прав на игрока.

Макаров уже выступал за «Тосно» в сезоне-2016/17. После возвращения в ЦСКА он пропустил несколько месяцев из-за травмы, приняв участие лишь в двух играх.

Ранее «Зенит» сообщил подробности перехода Шатова в «Краснодар».

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