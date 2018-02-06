«Зенит» сообщил подробности перехода Шатова в «Краснодар»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» сообщила подробности перехода полузащитника Олега Шатова в «Краснодар».

Как информирует официальный сайт «Зенита», 27-летний футболист перешёл в «Краснодар» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Шатов выступает за петербургский клуб с 2013 года. За это время он принял участие в 155 матчах и стал автором 25 голов.

Ранее главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подтвердил переход Шатова из «Зенита».